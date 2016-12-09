Послание – 2016: В Башкирии на 21 процент снизилась младенческая смертность

- За девять месяцев по сравнению с прошлым годом снизилась на 21 процент младенческая смертность до шести на тысячу родившихся. Чтобы понять, насколько это важный шаг вперёд, скажу, что сегодня этот показатель в три раза ниже, чем в 1996 году и в два раза, чем в 2005 году, - сказал Хамитов. - Функционирует трёхуровневая система оказания помощи беременным женщинам. На днях введён современный Республиканский перинатальный центр. Теперь нужно работать над укреплением службы родовспоможения квалифицированным персоналом.