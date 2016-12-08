Настоящий бизнес-класс от 1,7 млн. руб.

Комплексы соответствуют всем критериям жилья бизнес-класса, один из которых – система «умный дом», благодаря которой жильцы смогут самостоятельно управлять климатом и освещением в квартире, отключать воду или обесточивать розетки. Здесь будет система распознавания лиц на входе и контроль потребления ресурсов. При этом будущие новосёлы не просто смогут экономить на коммунальных платежах, но еще и получать доход от проживания в доме. Коммерческая недвижимость, переданная в собственность жильцов, позволит направлять арендные платежи в счет компенсации затрат на жилищно-коммунальные услуги.