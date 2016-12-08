Дед Мороз поможет взрослым сэкономить 700 тысяч рублей при покупке квартиры

Уфимец, выжидавший удачный момент, уже получил свою скидку в несколько сотен тысяч рублей при покупке квартиры по акции «Письмо Деду морозу». Вы ждёте удачного момента и ломаете голову, как выгодно купить недвижимость, пристально наблюдая за взлетами и падениями цены на жилье? Этот удачный момент уже настал. «Первый трест» вовсю начал «дедморозить», а новогодние чудеса сбываться.