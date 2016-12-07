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В Уфе подрались водители такси и клиенты

7 декабря 2016, 09:30
Причиной конфликта стала оплата за проезд

В столице Башкирии ночью водители одной из служб городского такси подрались с клиентами. На место происшествия выехала следственно оперативная группа отдела полиции №5 управления МВД России по городу Уфе.

- По предварительным данным, между сотрудниками одной из организаций и прибывшими по их вызову водителями такси произошел конфликт из-за оплаты за проезд, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. - В настоящее время по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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