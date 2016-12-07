В Уфе подрались водители такси и клиенты

- По предварительным данным, между сотрудниками одной из организаций и прибывшими по их вызову водителями такси произошел конфликт из-за оплаты за проезд, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. - В настоящее время по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.