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В Уфе на улицах городах работает около 300 снегоуборочных машин

7 декабря 2016, 10:18
Из-за непогоды состав сил и средств городских служб значительно усилен.

В связи с обильным снегопадом и метелью городские власти усилили работу по уборке города. По данным пресс-службы администрации города, в эти дни на улицах работает около 300 единиц техники и порядка двух тысч коммунальных работников. Больше всего они работают ночью.

— Снег с основных магистралей города вывозится на снежные полигоны, расположенные в каждом районе города, а также снегосплавный пункт на ул. Трамвайной, – уточнили в пресс-службе мэрии. – Мосты, путепроводы, развязки, спуски и подъемы городских дорог расчищаются от снега и обильно обрабатываются противогололедными материалами.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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