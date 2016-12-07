В Уфе может появиться свой Арбат

Как сообщила директор форума «UrbanБайрам» Ольга Сарапулова, в Уфе сейчас разрабатывается стратегия долгосрочного развития города. Согласно ей, к 2030 году столица Башкортостана должна стать «городом уникальных районов». Именно поэтому одной из актуальных тем форума стало строительство пешеходной зоны на улице Рыльского. За круглым столом «Общественные пространства. Новые стандарты качества» собрались эксперты градостроения и активные уфимцы, чтобы обсудить, нужен ли жителям Сипайлово свой «Арбат». Далее в ходе дизайн-игры собравшиеся попробовали себя в роли активных участников проекта.