В Башкирии для лечения пожилых разработана особая программа

6 декабря в Башкирии на конференции по гериатрии (область геронтологии, изучающая болезни и методы их лечения у людей пожилого и старческого возраста - прим. ред.). обсудили запуск пилотного проекта «Территория заботы», который будет реализован в 2017-2018 годах. Цель – забота о гражданах старшего поколения и развитие гериатрической службы вместе с профессиональной подготовкой и дополнительным образованием специалистов.