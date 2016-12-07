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В аварии на трассе Уфа - Оренбург погибло три человека

7 декабря 2016, 14:26
Девятилетний мальчик и 33-летняя женщина в реанимации.

Вчера, 6 декабря днем, произошла страшная авария. Как мы писали ранее, на 25 км трассы Уфа - Оренбург в районе Булгаково произошло серьезное ДТП. Изначально информация была о двух погибших, врачи боролись за жизнь 56-летнего пассажира, но он скончался в больнице. Число жертв увеличилось до трех. Сейчас в реанимации медики пытаются спасти 9-летнего мальчика и 33-летнюю женщину.

Напомним, «Рено Логан» влетел в попутную «Киа Рио», от сильного удара «Рено» развернуло и автомобиль влетел во встречную «Ладу Ларгус». По предварительным данным, водитель «Рено Логан» не справился с управлением.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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