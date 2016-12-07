В аварии на трассе Уфа - Оренбург погибло три человека

Вчера, 6 декабря днем, произошла страшная авария. Как мы писали ранее, на 25 км трассы Уфа - Оренбург в районе Булгаково произошло серьезное ДТП. Изначально информация была о двух погибших, врачи боролись за жизнь 56-летнего пассажира, но он скончался в больнице. Число жертв увеличилось до трех. Сейчас в реанимации медики пытаются спасти 9-летнего мальчика и 33-летнюю женщину.