Главный тренер ФК «Уфа» Виктор Гончаренко, скорее всего, уходит в ЦСКА

Вчера, 6 декабря московский ЦСКА выступил с официальным заявлением относительно главного тренера команды Леонида Слуцкого, сообщает портал Чемпионат.com. - Леонид Слуцкий принял решение покинуть ЦСКА после игры с «Тоттенхэмом». Имя нового наставника будет названо до конца недели, — говорится в сообщении в официальном «твиттере» ЦСКА.
Столичные «армейцы» проведут матч заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов с лондонским «Тоттенхэмом» сегодня, 7 декабря.
Одним из главных претендентов на пост главного тренера ЦСКА считается наставник «Уфы» Виктор Гончаренко. О его уходе в московский клуб многие СМИ написали как о почти свершившемся факте.
- 8-9 декабря мы сделаем важное объявление. Касается ли это ухода Виктора Гончаренко в ЦСКА? Не имею права комментировать это. Не могу сейчас рассказывать о контакте между клубами по поводу Гончаренко, 8-9-го всё разъясним», — сказал генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».