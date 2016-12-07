Главный тренер ФК «Уфа» Виктор Гончаренко, скорее всего, уходит в ЦСКА

- 8-9 декабря мы сделаем важное объявление. Касается ли это ухода Виктора Гончаренко в ЦСКА? Не имею права комментировать это. Не могу сейчас рассказывать о контакте между клубами по поводу Гончаренко, 8-9-го всё разъясним», — сказал генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».