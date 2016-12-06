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Ялалов о площадках вокруг предприятий Уфы: Зайдешь и попадаешь на 30 лет назад

6 декабря 2016, 09:52
Глава администрации города раскритиковал собственников и арендаторов за плохое благоустройство своих территорий

Глава администрации Уфы считает, что предприятия и организации города плохо занимаются вопросами благоустройства территорий, которые находятся у них в собственности или аренде. По его словам, это психологическая проблема, которую чиновники никак не могут переломить.

- Подход промышленных предприятий, как к четырем стенам, в которых извлекается прибыль, нас категорически не устраивает, - заявил Ялалов сегодня на утренней оперативке. – Как будто они на чужой территории живут. Зайдешь к ним на территорию, сразу попадаешь на 30 лет назад.
В качестве положительного примера Ялалов привел предприятия и организации Китая.

- Там любая территория предприятия на голову превосходит любой городской парк, - заявил он. - А у нас наоборот.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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