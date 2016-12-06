Ялалов о площадках вокруг предприятий Уфы: Зайдешь и попадаешь на 30 лет назад

- Подход промышленных предприятий, как к четырем стенам, в которых извлекается прибыль, нас категорически не устраивает, - заявил Ялалов сегодня на утренней оперативке. – Как будто они на чужой территории живут. Зайдешь к ним на территорию, сразу попадаешь на 30 лет назад.

В качестве положительного примера Ялалов привел предприятия и организации Китая.