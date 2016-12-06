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В Уфе пройдет международный фестиваль Future Shorts

6 декабря 2016, 07:03
В кинотеатре покажут не менее четырех конкурсных фильма.

В уфимском кинотеатре «Искра» 8 декабря начнется показ фильмов в рамках международного фестиваля короткометражного кино и анимации Future Shorts.

В декабре уфимцы смогут посмотреть фильм «7 диких историй о превратностях судьбы» (18+). По сюжету, в жизнь героев каждой истории вторгается случай. Та минута, что меняет очень круто, всё меняет раз и навсегда – и размеренное существование слетает с катушек и катится кувырком. Страховки от сюрпризов нет ни у кого: перед Его величеством Случаем равны надомный торговец кокаином и успешный коммивояжер, влюбленные грабители и скучающие домохозяйки, патлатый двойник Джима Моррисона и опрятные французские буржуа. Любовь и преступления, призраки и рок-н-ролл, скандалы и интриги – всё, без чего наша жизнь была бы невыносимой.

В подборку также вошли:

«Странные люди» Джулиен Халлард (Франция, 2014, 20+);

«Самаритяне» Джона Брайанта (США, 2015, 13+);

«С приветом из Миллвуда» Макса Бейкера (США, 2016, 12+);

«Пока клетка не разлучит нас» Марианны и Джозерро Эммануэлли (Пуэрто-Рико, 2015, 13+); «Очередь» Ясина Серсара (Франция, 2013, 10+);

«На бегу» Джангвидо Спинелли (Франция, 2014, 12+);

«Барри» Джея Рондо (США, 2016, 9+).

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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