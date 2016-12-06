В Уфе пройдет международный фестиваль Future Shorts

В декабре уфимцы смогут посмотреть фильм «7 диких историй о превратностях судьбы» (18+). По сюжету, в жизнь героев каждой истории вторгается случай. Та минута, что меняет очень круто, всё меняет раз и навсегда – и размеренное существование слетает с катушек и катится кувырком. Страховки от сюрпризов нет ни у кого: перед Его величеством Случаем равны надомный торговец кокаином и успешный коммивояжер, влюбленные грабители и скучающие домохозяйки, патлатый двойник Джима Моррисона и опрятные французские буржуа. Любовь и преступления, призраки и рок-н-ролл, скандалы и интриги – всё, без чего наша жизнь была бы невыносимой.