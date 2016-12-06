В Башкирии объявили штормовое предупреждение

Автолюбителям следует соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, воздержаться от дальних поездок. При поездках за город нужно убедиться, что ваше транспортное средство абсолютно исправно. Также не рекомендуется парковать свои авто возле деревьев, а также хрупких и неустойчивых конструкций.