В Башкирии дорожники согласились с доводами ОНФ

- В текущем году был проведен капитальный ремонт участка автомобильной дороги Р-240 «Уфа-Оренбург» от села Соловьевка до поворота на село Большое Аксаково. После ввода в эксплуатацию возникли сомнения в том, что капитальный ремонт этой части дороги был проведен надлежащим образом, - сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ Надежда Крылова. - При въезде на новое дорожное полотно машину начинает трясти словно едешь по многочисленным неровностям, как по «стиральной доске». Проведенные работы на 98 - 102 км. автомобильной дороги Уфа- Оренбург не обеспечивают надежность и безопасность дороги. Мы будем держать ситуация на контроле до полного устранения дефектов.