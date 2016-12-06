Уфа лишилась еще одного памятника архитектуры

Современная архитектура быстро устаревает. Старые объекты, особенно памятники архитектуры - это история, поэтому они не устареют никогда. Чтобы описать дом Монблановых, точнее его фасад, необходимо знать множество терминов. Например, причелины, крылья, карниз, подкрылки, наличники. Современные строения имеют лишь стены и окна.