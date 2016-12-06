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Самолет, следовавший рейсом «Уфа – Москва» совершил экстренную посадку

6 декабря 2016, 15:59
Причина – разгерметизация кабины пилотов.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», совершавший полет из Уфы в Москву был вынужден совершить экстренную посадку в столичном аэропорту «Домодедово», сообщает Интерфакс. Над Самарской областью произошла разгерметизация кабины пилотов лайнера А - 321.

- Экипаж выявил нештатную ситуацию на борту воздушного судна - командир принял решение продолжить полет до аэропорта назначения, заняв безопасный эшелон. Посадка прошла в штатном режиме в 12:20, никто не пострадал- сказал агентству сотрудник пресс-службы авиакомпания «Уральские авиалинии». На борту самолета был 91 пассажир, среди них двое детей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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