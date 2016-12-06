Михаил Бабич: Работе прежнего руководства «Башнефти» дадут правовую оценку

Именно из-за этого, предположил полномочный представитель президента, отвечая на вопрос журналиста из Башкортостана, Шишкин пока не общается с прессой. «Сейчас общаться общаться с позиции, какие есть негативные новости о том, что там внутри нашли, ему (Шишкину — Inkazan), как руководителю компании, наверное, не очень приятно и не очень хочется. Он все-таки офицер и так воспитан, что кидать камни в сторону предшественников не пристало. Он пришел на работу, встал на должность — начинай с чистого листа!» — сказал Бабич.