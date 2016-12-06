Ирек Ялалов поручил проверить маршруты, по которым перевозят школьников

- Необходимо проверить весь транспорт, который перевозит наших школьников, - сказал он. - Особое внимание надо обратить на маршруты движения, проверить их с сотрудниками ГИБДД. Все сводится к профессионализму- непрофессионализму участников дорожного движения. Фактически эти дети были обречены.