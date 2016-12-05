В Туймазах прошел митинг против вырубки деревьев на стройке супермаркета

Застройщик – компания «Эссен Продакшн» - планирует построит на участке в границах города в 26,5 тысяч квадратов супермаркет. Разрешение на строительство уже получено. Но проблема в том, что согласно городскому генплану, территория находится в границах санитарно-защитной зоны и засажена деревьями. Вырубить их можно только после внесения изменений в правила застройки городского поселения через публичные слушания, которые проведены не были. Именно поэтому горожане начали активно выступать против предстоящей вырубки.