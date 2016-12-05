В Башкирии началась операция «Ель-2016»

Штраф за незаконную рубку деревьев составляет: на граждан – от трех до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот до трехсот тысяч рублей. При причинении значительного ущерба штраф может вырасти до 500 тысяч рублей, а нарушителю могут дать срок до двух лет.