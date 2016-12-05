mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии началась операция «Ель-2016»

5 декабря 2016, 08:35
За незаконную рубку хвойных деревьев грозит штраф от 3 до 300 тысяч рублей

В Башкирии в предновогодний период до 31 декабря объявлена операция «Ель-2016». Лесные инспекторы минлесхоза республики совместно с сотрудниками внутренних дел начали патрулирование лесов, дабы пресечь незаконную рубок хвойных молодняков. Проводится проверка транспортных средств, перевозящих новогодние ели. Будут проверены и места продаж пихт, елей и сосен, чтобы пресечь сбыт незаконно заготовленных хвойных деревьев, планируется проведение совместных рейдов по местам их реализации.

Штраф за незаконную рубку деревьев составляет: на граждан – от трех до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот до трехсот тысяч рублей. При причинении значительного ущерба штраф может вырасти до 500 тысяч рублей, а нарушителю могут дать срок до двух лет.

Кроме того, применение наказания не освобождает нарушителя от обязанности возмещения ущерба, причиненного незаконной рубкой.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
А мы чем хуже? Как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07