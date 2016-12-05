Inkazan: "Бизнес-онлайн" кошмарят за "погоню за сенсацией"

Недовольство начальника татарстанского тюремного ведомства вызвала заметка о пожаре на одном из строящихся объектов «Таиф-НК» в промзоне Нижнекамска в начале ноября. «Бизнес Online» в числе других изданий тогда освещало это происшествие. В частности, газета написала, что от взрыва на объекте пострадала колония №4. По сообщению «Бизнес Online», Хамадишину не понравилось предложение о том, что от взрыва в сторону колонии отлетел «кусок бетонного перекрытия и при падении снес часовую вышку с автоматчиком, пробил забор и запретку. Сейчас там паника, осужденные бегут кто куда», — сообщало издание.



По мнению главы УФСИН, эти слова подрывают репутацию российской исправительной системы «и уверенность граждан в способности правоохранительных органов обеспечить их надежную защиту, сохранить законность и правопорядок в стране».