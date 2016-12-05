ФК «Уфа» обыграл «Томь» 1:0

Морозная Уфа сегодня принимала свой последний в этом календарном году футбольный матч. Уфимцы набрали неплохой ход, сумев в своих последних пяти поединках одержать три победы. Двадцать два набранных очка и восьмое место в турнирной таблице позволяли команде Гончаренко чувствовать себя вполне комфортно. Чего не скажешь о сопернике уфимцев. Игра получилась зрелищной и прошла во взаимных атаках. Единственный гол забил на 64 минуте защитник ФК «Уфа» Александр Сухов. Его коллега по клубу полузащитник Дмитрий Сысуев на дриблинге вошел в штрафную и, когда показалось, что с ударом он промедлил, мяч был направлен правее на Сухова, который на замахе убрал оппонента и нанес удар обводящий удар! Мяч ударился о дальнюю штангу и оказался в сетке!