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Фильм из Башкирии увидит вся Россия

5 декабря 2016, 09:49
В студии Катрины Душанбаевой завершились съемки фильма «Кофе тайм».

Короткометражная комедия стала первой кинокартиной студии.

– Фильм рассказывает о судьбе молодого наемного работника салона типографии. Единственная радость в повседневной рутине рабочего – кофейная пауза. Однако и за это удовольствие ему приходится дорого платить, - отметила режиссер фильма Камила Далгыч.

Главный герой фильма – студент студии Катрины Душанбаевой – Игорь Невский. По профессии – адвокат, но уже успел дать начало своей театральной карьере в Лос-Анджелесе.

– Снимался в рекламах и короткометражных фильмах, но в полный метр меня не торопились брать – нужно было подтянуть язык, - рассказывает Игорь. - Вернувшись в Россию, помимо языка, захотел улучшить и актерские способности. Отучился в студии Катрины. Сейчас ставлю постановки с детьми на английском языке в Екатеринбурге.

Также в фильме снялась одногруппница Игоря по студии – Алина Ахметова. Девушка сыграла роль студентки, которая в глазах главного героя превращается в обольстительную красотку. Алина уже снялась во многих уфимских короткометражных фильмах и мечтает связать свою жизнь с театром и кино. Помимо студийцев в съемках приняли участие директор частной школы Светлана Хакимова и киноактер Алексей Ходорев.

- Команда была довольно-таки профессиональной. Каждый на площадке знал свое дело и выполнял его качественно и со всей ответственностью. Съемки шли точно, некоторые сцены снимали гораздо быстрее, чем планировали, – подччеркнула руководитель студии Катрина Душанбаева.

В фильмографии у автора сценария Камилы Далгыч есть короткометражные художественные фильмы «Week-end по-русски», «На закате», документальный фильм «Ученики волшебника», а также проект «Храни тебя Бог», поддерживаемый Молодежным центром союза кинематографистов РФ, и «7 девушек», реализованный при поддержке Фонда независимого кино г. Екатеринбург. Оператор-постановщик – Артем Айсин. Среди его работ – короткометражный фильм «Террорист», фильмы «Мертвым повезло» и «Кредит» – победитель конкурса короткого метра фестиваля «Кинотавр».

– Съемки комедии «Кофе тайм» проходили в салоне оперативной печати «СОП сервис». Спонсоров не привлекали, фильм снимался за счет средств нашей студии, - рассказывает Катрина. - Мы сняли фестивальное кино, и, в первую очередь, работу будем отправлять на всероссийские фестивали. Со временем планируем показать наши фильмы в кинотеатрах города.

Напомним, в студии Катрины Душанбаевой занимаются непрофессиональные актеры. За три выпуска ученики поставили спектакли «Играем в Чехова», режиссер Эльвира Шрайнер, и «Странные, милые люди», режиссер Ильсур Казакбаев. В дальнейшем планируют выпуск еще двух групп, а также выпуск группы Стерлитамакского филиала, где преподает актер русского драматического театра Фаниль Тулунгужин.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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