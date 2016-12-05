Фильм из Башкирии увидит вся Россия

– Снимался в рекламах и короткометражных фильмах, но в полный метр меня не торопились брать – нужно было подтянуть язык, - рассказывает Игорь. - Вернувшись в Россию, помимо языка, захотел улучшить и актерские способности. Отучился в студии Катрины. Сейчас ставлю постановки с детьми на английском языке в Екатеринбурге.