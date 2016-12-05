Динар Гильмутдинов: "Перевозка школьников должна быть согласована с ГИБДД"

- Не секрет, что безопасность перевозки начинается с ее организации. Обращаюсь к родителям. Отправляя своего ребенка в экскурсионную, туристическую, спортивную, культурно-массовую поездку, убедитесь, что ее организаторы согласовали данную перевозку с подразделением ГИБДД, - написал Динар Гильмутдинов.