В Уфе сократились сроки госрегистрации прав на недвижимость

В здании управления Росреестра по Башкирии в Уфе по адресу ул. Ленина, 70 открыт Центр консультирования по сдаче документов на государственную регистрацию прав на недвижимость в электронном виде. Там можно получить цифровые подписи, которые необходимые для электронной сделки с недвижимостью. Эти же специалисты помогут заявителям перевести все документы в электронный вид и заверить их необходимыми электронно-цифровыми подписями, генерируемыми прямо в процессе сдачи документов.