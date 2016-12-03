mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе пройдет «ПараКиВиН-2016»

3 декабря 2016, 10:27
Он соберет команды из 10 городов Башкирии

11 декабря 2016 года в ГКЗ «Башкортостан» состоится второй республиканский Фестиваль интегрированных команд КВН «ПараКиВиН-2016». В фестивале примут участие команды из Уфы, Белорецка, Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Нефтекамска, Сибая, Учалов, Туймазов и Октябрьского. Начало мероприятия в 19.00 часов. Вход по пригласительным, которые можно получить бесплатно в фойе ГКЗ Башкортостан перед началом игры.

Для людей с ограниченными возможностями игра КВН может стать прекрасным способом реализовать творческих потенциал, проявить свои таланты и чувство юмора, - рассказали организаторы фестиваля «ПараКиВиН-2016».

.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
А мы чем хуже? Как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07