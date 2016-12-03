В Уфе появились новогодние «Три шурупа»

В столице Башкирии – на проспекте Октября около дома №112/1 появились «три шурупа» в виде стилизованного названия города. Объект уже вовсю пользуется популярностью у уфимцев, особенно у студентов, которые охотно фотографируются возле необычного арт-объекта, сообщает пресс – служба мэрии.
- Для создания композиции использованы 600 метров светодиодной лампы, состоящей из 4 тысяч лампочек, отметил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района Айдар Базгудинов. - Они позволяют экономно использовать электроэнергию, давая при этом яркий и мягкий свет.