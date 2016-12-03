В Башкирии подросток за рулем совершил смертельное ДТП

После столкновения автомобиль китайского производства отбросило за тротуар, на дерево. Серьезные травмы при этом получила 19-летняя пассажирка «Лифана», через полтора часа после аварии девушка скончалась в больнице. Сам подросток, а также водитель и пассажир иномарки обратились за медицинской помощью. По предварительной информации, «семерка» принадлежала приятелю школьника, несовершеннолетнему, находившемуся рядом с ним. Отремонтировав ее в отцовском гараже, они как раз совершали пробную поездку.