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Posted 3 декабря 2016, 04:46

Published 3 декабря 2016, 04:46

Modified 10 ноября 2022, 18:31

Updated 10 ноября 2022, 18:31

Уфимская женская консультация признана лучшей в ПФО

3 декабря 2016, 04:46
Этого звания удостоена женская консультация №2 родильного дома №3

В Казани прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса на звание лучшая медицинская организация акушерско-гинекологического профиля Приволжского федерального округа. Победителем в номинации Женская консультация №2 третьего роддома Уфы признана лучшей в ПФО. Она имеет лучшие показатели по оказанию акушерско-гинекологической помощи женскому населению региона и обслуживает более 42 тысяч женщин. Ежедневно она может принимать до 300 пациентов.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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