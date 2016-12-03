Рустэм Хамитов: У нас своя ниша и мы ее должны застолбить

- Очевидно, что тема малого и среднего бизнеса очень важна. Всё-таки я являюсь сторонником такой концепции: если нужно делить миллиард рублей, приходят и просят ресурсы, финансы, деньги, то по мне лучше тысяче предприятий дать по 1 млн рублей, чем десяти предприятиям – по 100 млн рублей. Эффект масштаба: эта тысяча небольших предприятий в конечном итоге даст нам больше рабочих мест, больше инвестиций, - подчеркнул глава региона.