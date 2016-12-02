В Уфе мужчина спрыгнул с моста и выжил

В пятницу, 2 декабря, в 9.40 неизвестный мужчина совершил прыжок с моста, сообщает пресс-служба МВД по РБ. 48-летний мужчина спрыгнул с моста в реку Белая и остался жив. Очевидцем этого происшествия оказался рыбак, который оказал ему первую помощь. По словам свидетелей происшествия прыгуну повезло, так как он попал в полынью и не задел кромку льда. На место ЧП прибыли полицейские, уфимские спасатели и медики скорой помощи. По предварительным данным, гражданин был в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший получил множественные гематомы и был госпитализирован.