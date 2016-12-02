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В Уфе мужчина спрыгнул с моста и выжил

2 декабря 2016, 14:32
Сообщение о ЧП поступило в полицию утром 2 декабря

В пятницу, 2 декабря, в 9.40 неизвестный мужчина совершил прыжок с моста, сообщает пресс-служба МВД по РБ. 48-летний мужчина спрыгнул с моста в реку Белая и остался жив. Очевидцем этого происшествия оказался рыбак, который оказал ему первую помощь. По словам свидетелей происшествия прыгуну повезло, так как он попал в полынью и не задел кромку льда. На место ЧП прибыли полицейские, уфимские спасатели и медики скорой помощи. По предварительным данным, гражданин был в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший получил множественные гематомы и был госпитализирован.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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