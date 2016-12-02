В Башкирии рабочий отрубил голову своему коллеге

В Стерлитамаке погиб рабочий предприятия. Против его коллеги возбудили уголовное дело. 57-летний слесарь-ремонтник одного из заводов, во время работ нарушил правила безопасности при проведении строительных работ и сбросил металлический лист с высоты. Внизу находился его 47-летний коллега, который в это время разливал бетон, и упавший лист ему нанес открытую травму головы. Горожанин скончался на месте.