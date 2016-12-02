Рустэм Хамитов: Важно перенастраивать головы чиновников

— Одна из слабостей чиновничьего аппарата в целом – и у нас в республике, и по стране – это некая отстраненность от повседневной жизни, - отметил глава региона. - Допустим, я вижу, что городские или сельские власти некоторых населённых пунктов у нас не любят ни людей, ни свои города, ни свои села. Абстрактно выходят на работу, автоматически её выполняют. А без соучастия, без совместной работы с гражданами ничего не получит