Рустэм Хамитов: Важно перенастраивать головы чиновников

Рустэм Хамитов считает, что чиновники Башкирии проявляют недостаточно сооучастия к гражданам региона. Об этом он заявил журналистам после участия в церемонии оглашения Послания Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает его пресс-служба.
— Одна из слабостей чиновничьего аппарата в целом – и у нас в республике, и по стране – это некая отстраненность от повседневной жизни, - отметил глава региона. - Допустим, я вижу, что городские или сельские власти некоторых населённых пунктов у нас не любят ни людей, ни свои города, ни свои села. Абстрактно выходят на работу, автоматически её выполняют. А без соучастия, без совместной работы с гражданами ничего не получит
Хамитов считает, что мышление и методы работы госслужащих в республике надо менять
— Очень важно перенастраивать головы чиновников, - подчеркнул он. – Это, наверное, самая сложная задача. Можно написать регламент, порядок действий. Но их нужно перестроить внутренне, чтобы отклик на нужды, запросы людей был по-настоящему заинтересованным, а не чиновничьим. Слово «чиновник» уже имеет негативный оттенок. Это неправильно. Без совместной работы с людьми не получится ничего.