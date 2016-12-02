Прокуратура Башкирии: Поправки в скандальный земельный закон несут признаки коррупции

- По аналогичным основаниям противоречит федеральному законодательству проектируемое положение о том, что получение мер государственной и (или) муниципальной поддержки для улучшения жилищных условий влечёт снятие с учета в качестве нуждающегося в земельном участке, - говорится в заключении Башпрокуратуры. - Понятие «меры социальной поддержки» в данном контексте не соответствует принципу правовой определенности, что свидетельствует о наличии коррупциогенного фактора в тексте законопроекта. Указанные изменения вводят для многодетных семей не предусмотренное федеральным законодательством ограничение права на бесплатное получение в собственность земельного участка.