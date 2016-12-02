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Отец и сын написали для ФК "Уфа" гимн

2 декабря 2016, 15:05
Сегодня состоялась репетиция песни.

Отец и сын Черво Павел и Иоанн написали гимн для футбольного клуба "Уфа". Сегодня состоялась репетиция композиции. Наш корреспондент поприсутствовал на мероприятии и снял видео.

Текст гимна:

Уфа, Уфа вперед!

Сильней шумит Уфа!

Команда наша бьет!

Вперед Уфа, вперед!

Все молнии в Уфу лишь бьют

Глаза вот-вот слезу прольют.

Порой как дуб Уфа крепка

Слова поют и речь сильна!

Грядут, грядут года

Уфа, Уфа вперед!

Уфа, Уфа пройдет

В футбол родной.

Уфа все так и как всегда

В лихих ветрах игру найдет

И с нею в даль, и с нею в даль,

И с нею в даль, и с нею в даль

времен шагнет!

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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