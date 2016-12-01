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Жители Уфы собирают информацию о ямах и карстовых провалах

1 декабря 2016, 17:49
Вконтакте появилась группа, посвященная обострившейся в городе проблеме.

В социальной сети Вконтакте появилась группа «Провалы Уфы». Ее создатели предлагают уфимцам загружать в ленту любую информацию о ямах и карстовых провалах в городе.

- Сообщайте своим знакомым о данном сообществе, чем больше участников тем больше информации мы сможем узнать о расположении провалов, - пишут администраторы.

В настоящий момент в группе состоит уже 250 человек. Здесь опубликована действующая карта закарствованности городской территории, а также несколько последних новостей на эту тему. Главная из них – о машине, ушедшей под землю на улице Интернациональной.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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