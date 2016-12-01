В уфимском микрорайоне Инорс обнаружили редкого баклана

Как сообщили в пресс-службе администрации города, работа по созданию Атласа началась еще в декабре 2015 года и рассчитана на пять лет. Численность оценивают для каждого вида на основании числа встреченных птиц и регистрации их голосов, найденных гнёзд, структуры биотопа и полноты изученности каждого квадрата.