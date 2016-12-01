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В уфимском микрорайоне Инорс обнаружили редкого баклана

1 декабря 2016, 14:24
Большого баклана орнитологи заметили на Теплом озере.

В рамках проекта создания Атласа птиц Уфы орнитологи в конце ноября провели обучающую экскурсию в конце ноября. Встреча происходила в Инорсе на берегу озера Теплое. Именно так орнитологи впервые зарегистрировали в Уфе новый вид – большого баклана. В зимний период в нашей республике этот вид птиц встретился впервые.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, работа по созданию Атласа началась еще в декабре 2015 года и рассчитана на пять лет. Численность оценивают для каждого вида на основании числа встреченных птиц и регистрации их голосов, найденных гнёзд, структуры биотопа и полноты изученности каждого квадрата.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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