mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе продолжает расти цена на жилую недвижимость

1 декабря 2016, 12:56
Башкирская столица находится на третьей позиции в рейтинге по росту средней цены на вторичное жилье.

Эксперты аналитического центра SRG провели очередное исследование вторичного рынка жилой недвижимости в городах-миллионерах страны. По данным за ноябрь 2016 г. лидерами по темпу роста стоимости жилья заняли Омск (0,43%), Красноярск (0,3%) и Уфа (0,27%).

Из данных видно, что стоимость квадратного метра продолжает расти. В Уфе на сегодня стоимость 1 кв.м жилья составляет 62 769 тысяч рублей. Для сравнения цена на квартиры в Омске находится на уровне 44,4 тыс. руб., в Красноярске почти 52 тысячи рублей. В Казани стоимость 1 квадратного метра жилой недвижимости составляет 65 408 тысячи рублей, но по данным исследования, с начала года, цена упала на 0,59%, в Уфе же наоборот рост составил 0,44%.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
А мы чем хуже? Как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07