В Уфе коммунальщики напали на журналиста

- Они попытались меня вытолкнуть с места съемки, я был против, так как это проезжая часть и там ездят машины. Огрызались и говорили, что я их нервирую, - рассказывает корреспондент интернет-портала "Башмедиа" Дмитрий Колпаков. - Они хватали за одежду, закрывали объектив.