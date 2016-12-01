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В Татарии уволят директора дома культуры обидевшего башкирского певца

1 декабря 2016, 10:33
Прокуратура начала проверку в отношении директора ДК после концерта певца из Башкирии

Прокуратура Татарстана возбудила дело о самоуправстве на директора кукморского дома культуры, сообщает информагентство inkazan.ru. По словам прокурора района с 15 по 17 ноября в доме культуре проходили концерты башкирского исполнителя Радика Ильякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей. По окончании концертов представитель певца должен был внести оплату за аренду зала в кассу дома культуры.

- Однако по окончании культурного мероприятия директор учреждения, разозлившись на действия представителя концертной группы, взял дополнительно 10 тыс. рублей под предлогом возвращения после получения извинений», — сказал прокурор Кукморского района Ришат Шакиров, - Сейчас решается вопрос об увольнении Мустафина.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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