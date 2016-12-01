В Татарии уволят директора дома культуры обидевшего башкирского певца

Прокуратура Татарстана возбудила дело о самоуправстве на директора кукморского дома культуры, сообщает информагентство inkazan.ru. По словам прокурора района с 15 по 17 ноября в доме культуре проходили концерты башкирского исполнителя Радика Ильякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей. По окончании концертов представитель певца должен был внести оплату за аренду зала в кассу дома культуры.