В Башкирии жители пожаловались чиновникам на плохие дороги

Звонки, поступившие от граждан показали, что самыми главными проблемами остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Людей волнует непрозрачность начисления квартплаты - непонятные перерасчеты (к примеру, тарифы по отоплению различаются в жилых домах). На это жаловался каждый пятый. Жителей Кигинского района волнует качество работы управляющей компании. По несуществующему долгу по квартплате семья обращалась в разные инстанции, но безрезультатно. Граждан также интересовал вопрос выделения техники для коммунальных нужд в соответствии с программой, который действует только до 2016 года, а в 2017 году будет ли продлена данная программа?