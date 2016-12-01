В Башкирии школьника из Таиланда разорвало железнодорожным составом

Как сообщили в Следственном комитете тело 16-летнего школьника обнаружили вблизи станции Янаул в Башкирии около шести утра. Следователям удалось установить личность погибшего, им оказался гражданин Таиланда приехавший учится в Россию по обмену. Характер травм указывает на то, что несовершеннолетний упал между вагонами в межтамбурном пространстве.