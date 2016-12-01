В Башкирии с браконьеров взыскали штрафы на три миллиона

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура поручила Минэкологии РБ усилить контроль за уголовными делами, которые по тем или другим причинам приостанавливаются, - говорится в сообщении. - При этом под пристальным вниманием – дела, по которым установлены лица, задержанные в ходе транспортировки или причастные к хранению незаконно добытой продукции охоты.