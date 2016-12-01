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В Башкирии педагог присваивал себе родительские взносы

1 декабря 2016, 13:03
Обвинительное заключение по уголовному делу мошенницы утверждено.

В Кумертау 27-летняя Екатерина Барсукова – бывшая педагог-организатор Центра детского творчества, обвиняется в совершении преступления по статье «Мошенничество».

Как считает следствие, в августе педагогу было поручено организовать поездку пяти дней на межрегиональный фестиваль, стоимость которого составляла 4,8 тысячи рублей. При этом от родителей требовалась одна тысяча рублей, а оставшаяся часть финансировалась из бюджета.

Барсукова потребовала родителей полностью оплатить стоимость. Собранные 16 тысяч рублей женщина потратила на личные нужды, при этом не оформив заявки на конкурс, в результате чего подростки участие в нем принять не смогли. В пресс-службе прокуратуры республики сообщили, что обвиняемая вину признала, а уголовное дело на данный момент направлено в Кумертауский городской суд для рассмотрения.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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