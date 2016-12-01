"Уфаводоканал" взял ответственность на себя за обрушение дороги

Подобное ЧП в Уфе не первое, за последнюю неделю это уже 4 случай. В минувшую субботу на улице Интернациональной был обвал грунта глубиной 11 метров, туда провалилась машина, которую так и не нашли. Второй случай произошел в Сипайлово, в одном из дворов прорвало трубу. По словам очевидцев вода била фонтаном несколько дней, после чего приехали сотрудники "Уфаводоканала", раскопали яму и стали ремонтировать трубы. Третий случай - обвал грунта на Первомайской, а четвертый (вчерашний) на улице Достоевского.