План приватизации завода в Туймазах требуют признать недействительным

О конфликте между несколькими гражданами, проживающими в здании пожарного депо и Туймазинским заводом автобетоновозом, Медиакорсеть уже писала. Здание депо трехэтажное: на первых двух этажах раньше была расположена пожарная часть. А на третьем – квартиры и комнаты, в которых живут несколько семей. Все они получили это жильё 20-30 лет назад при поступлении на работу в пожарное депо-115. До начала 2012 года года объект находился в федеральном собственности: до начала 1990-х годов оно было в управлении МВД РБ, куда относилась тогда пожарная охрана, а с 2002 по 2010 годы – МЧС Башкирии. В 1993 году здание, как следует из искового заявления, по результатам оценки специальной комиссии, было включено в план приватизации компании. Госкомитет по управлению имуществом, как следует из искового заявления, тогда передал здание заводу на безвозмездной основе. Однако перевод жилых площадей в нежилой фонд так и не был произведен.