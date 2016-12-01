Константин Толкачев: Путин сделал емкий и честный анализ

- Президент наглядно, с цифрами, сделал емкий и честный анализ положения дел в стране. Экономика России с достоинством выдержала набор трудностей как объективного, так и субъективного характера. Испытания сделали нас сильнее. Несмотря на санкции, мы не стояли на месте, не углубились в мелочи текущего дня, а задумались над будущим, открыли для себя огромные резервы, стали более эффективными, - прокомментировал Константин Толкачев. - Особая роль в дальнейшем росте экономики отводится предпринимательству, потенциал которого пока используется явно недостаточно, в связи, с чем президент еще раз акцентировал внимание на необходимости поддержки людей, которые обеспечивают работой и себя и других.