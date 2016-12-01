«Единая Россия» отмечает свой 15-тилетний юбилей

- Партийные проекты «Единой России» максимально приближены к населению и являются «лакмусовой бумажкой», индикатором работы. Отдельно стоит выделить целый ряд проектов. В первую очередь, это «Реальные дела», суть которого – выполнение инициатив жителей Башкирии, направленных на улучшение инфраструктуры, - сообщили нам в пресс-службе регионального отделения партии. - За два года было установлено более 400 новых детских площадок, благоустроены и технически оснащены 100 мемориальных мест, реализовано более 500 мероприятий по благоустройству населенных пунктов и проведению жизненно важных коммуникаций.