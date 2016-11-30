Жители Уфы попросили провести реконструкцию Парка нефтехимиков в Черниковке

- Значительная часть ограждений парка сильно изношена и требует замены, - пояснил, выступая на публичных слушаниях, главный инженер парка Станислав Столоницын. - Кроме того, необходим ремонт системы электроснабжения, пешеходной части, нет туалетов. На территрии парка более 200 старых деревьев. Мы в 2011 году начали разрабатывать проект ладшафтной реконструкции, но деньги закончить реконструкцию у нас нет.