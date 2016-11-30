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YouTube могут запретить смотреть россиянам

30 ноября 2016, 16:39
Иностранные онлайн-кинотеатры также могут попасть под санкции.

Новый законопроект, который разработал "Медиакоммуникационный союз" направлен на ограничение участия России в различных онлайн-кинотеатрах. Возможно, что в санкционный список попадет и видеохостинг YouTube.

- Это ограничение необходимо, - считает эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik.

Он считает, что сейчас все идет в "сторону цензурирования, запрета и блокирования других, чужих взглядов на жизнь. Россия не может отставать, потому что мозг человека беззащитен, нет механизмов блокирования враждебной пропаганды. Поэтому законопроекты об ограничении доступа к видеоконтенту будут сейчас множится в разных странах. То, что там ограничения 20-процентное владения, это еще более менее мягко".

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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