YouTube могут запретить смотреть россиянам

Новый законопроект, который разработал "Медиакоммуникационный союз" направлен на ограничение участия России в различных онлайн-кинотеатрах. Возможно, что в санкционный список попадет и видеохостинг YouTube.



- Это ограничение необходимо, - считает эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik.



Он считает, что сейчас все идет в "сторону цензурирования, запрета и блокирования других, чужих взглядов на жизнь. Россия не может отставать, потому что мозг человека беззащитен, нет механизмов блокирования враждебной пропаганды. Поэтому законопроекты об ограничении доступа к видеоконтенту будут сейчас множится в разных странах. То, что там ограничения 20-процентное владения, это еще более менее мягко".