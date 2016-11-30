Вратаря «Уфы» привела в команду любовь

- Это романтическая история, - рассказал комментатор. – Лунева привела в Уфу любовь. Он отдыхал в Египте и там познакомился с девушкой Дианой. И приехал за ней в Уфу. В клубе узнали о его приезде и предложили стать третьим вратарём. Так из-за любви Лунев и попал в уфимскую команду. А Диана теперь – его супруга.