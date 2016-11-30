mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Вратаря «Уфы» привела в команду любовь

30 ноября 2016, 22:32
Об этом рассказал комментатор матча «Зенит» - «Уфа».

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит матч РОССГОССТРАХ чемпионата России по футболу, местный «Зенит» принимает на своем поле «Уфу». В ходе матча его комментатор рассказал, как голкипер гостей Андрей Лунев попал в уфимский клуб.

- Это романтическая история, - рассказал комментатор. – Лунева привела в Уфу любовь. Он отдыхал в Египте и там познакомился с девушкой Дианой. И приехал за ней в Уфу. В клубе узнали о его приезде и предложили стать третьим вратарём. Так из-за любви Лунев и попал в уфимскую команду. А Диана теперь – его супруга.

После перерыва счет на табло 0:0. Лунев однажды буквально спас команду, отразив ногой опасный удар Жулиано.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44